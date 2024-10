‘Ndrangheta nel Torinese, tre condanne in appello

processo “platinum”

TORINO Si è concluso oggi in Corte d’appello a Torino il processo di secondo grado “Platinum-Dia” riguardante le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel tessuto economico e sociale del Canavese, in particolare nella zona di Volpiano e Chivasso. Tre le condanne che sono state confermate per associazione mafiosa con pene che, complessivamente, superano i 14 anni di reclusione. Due gli imputati assolti. Tra questi anche un agente della polizia locale di Volpiano, accusato di abuso d’ufficio per aver scontato delle multe ad un imprenditore che, invece, figura tra i condannati. (ANSA).

