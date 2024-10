Parco Aspromonte, grazie al Sms Locator ritrovati due fungaioli dispersi

il fatto

REGGIO CALABRIA Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – Cnsas è stato allertato, nel pomeriggio di oggi, dal Vigili del fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria, per due fungaioli dispersi, rispettivamente di 35 e 47 anni (S. I. e C. L. le loro iniziali), nella zona della Diga del Menta, nel Parco nazionale d’Aspromonte. Il Cnsas Calabria, al fine di ottenere il prima possibile la posizione dei dispersi, ha utilizzato la tecnologia dell’Sms Locator, sistema di geolocalizzazione in uso al Soccorso Alpino che permette l’individuazione del disperso con la sola risposta ad uno speciale messaggio che giunge direttamente sul cellulare della persona coinvolta. Una squadra di tecnici della Stazione Alpina Aspromonte li ha rintracciati, in una zona boschiva tra il comune di Melito di Porto Salvo e la Diga del Menta. I due fungaioli, in buone condizioni di salute sono stati riportati presso la loro autovettura. L’operazione di ricerca ha visto impegnata una ulteriore squadra mista composta dai tecnici del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri di Roccaforte del Greco.

