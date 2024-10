Trump, comizio con Musk sul luogo dell’attentato

l’alleanza

ROMA “Manca solo un mese al voto: dobbiamo arrivare a quella data preparati e forti. Dobbiamo fare del nostro meglio. Dobbiamo riprenderci e salvare l’America e chiudere questi confini”, afferma Donald Trump dal palco di Butler, in Pennsylvania (dove un attentatore a luglio cercò di ucciderlo), e torna ad attaccare i nemici interni. “Il nemico esterno può essere gestito, pensiamo alla Russia o alla Cina, non saranno un problema se ci sarà un presidente intelligente. Siamo alla vigilia dei quattro anni più importanti di questo paese, possono essere i più grandiosi che abbiamo mai visto o i peggiori. Sta a voi deciderlo. Con la vittoria il 5 novembre riscatteremo le promesse mancate dell’America e sprigioneremo il potenziale che adesso è alla nostra portata”. Il suo obiettivo, ribadisce, è quello di far nascere “una nuova età dell’oro per l’America, per la sicurezza, per la sovranità, per la libertà dei cittadini di ogni razza, colore e credo”. Trump assicura che non si arrenderà: “Negli ultimi otto anni, coloro che vogliono impedirci di raggiungere il nostro grande futuro mi hanno calunniato, cercato di rimuovermi con un impeachment, incriminato, cercato di buttarmi fuori dalle urne, e chi lo sa? Forse hanno anche cercato di uccidermi”, dice. “Ma non ho mai smesso di lottare per voi e mai lo farò”.

Il comizio con Elon Musk

A Butler arriva anche Elon Musk. Maglietta nera ‘Occupy Mars’, cappellino con visiera e giacca scura scherza “sono un Dark Maga” e si dice onorato di essere presente al comizio. Musk auspica la vittoria di Trump “per preservare la costituzione. Deve vincere – spiega – per preservare la democrazia in America. Questa è una situazione in cui bisogna vincere”, aggiunge dopo aver elogiato l’ex presidente per la reazione il giorno dell’attentato dello scorso luglio. “La vera prova del carattere di qualcuno è il modo in cui si comporta quando è sotto attacco”, sostiene e ripete il monito lanciato da Trump pochi istanti dopo l’attentato di luglio: “Combattete, combattete, combattete. Votate, votate, votate”.”Tutti prospereranno, ogni famiglia prospererà”, dice alla fine Trump, “Abbiamo bisogno che il sogno americano torni” e “da oggi in poi metteremo sempre l’America al primo posto e riprenderemo e salveremo gli Stati Uniti”.

