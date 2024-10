Assunzioni negli enti locali, l’assist del Decreto Omnibus ai Comuni

la legge

ROMA Il Decreto Omnibus approvato dal Parlamento allunga i tempi per il reclutamento di personale negli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio. Si tratta di una misura molto attesa dai Comuni e soprattutto dai Comuni calabresi, molti dei quali sono alle prese con difficoltà di carattere finanziario: una noma della “Omnibus” proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria – organo del ministero dell’Interno – il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari. Con questa norma i Comuni possono ovviare alla carenza di risorse umane in una fase decisiva per la messa a terra dei progetti Pnrr.

