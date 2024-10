L’Unical ospita il convegno “Voce alla voce, la polifonia dell’anima e del legame sociale”

l’evento

RENDE E’ tutto pronto per il convegno “Voce alla voce, la polifonia dell’anima e del legame sociale” organizzato dall’Università della Calabria – DISPES nell’aula Pieroni del Polifunzionale. Il 21 ottobre alle 15 l’apertura dei lavori con le relazioni di Olimpia Affuso, Ercole Giap Parini, Paolo Jedlowski, Sergio Brancato, Daniele Dottorini e Alma Mileto.

Il ottobre 2024 alle 9 inizierà la seconda giornata dei lavori curata da Paola Bisciglia – Psicologa e Psicoterapeuta. Seguiranno gli interventi di Felice Cimatti, Carlo De Rose, Domitilla Melloni, Donatella Loprieno, Francesco Raniolo e Aurelia Zucaro. L’ideazione del convegno è a cura di Olimpia Affuso, Paola Bisciglia, Daniele Dottorini, Paolo Jedlowski. In collaborazione con i Corsi di Studio in “Media e Società digitale” e “Servizio sociale”.