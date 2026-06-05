CalHubRia Lab, successo per il progetto dell’Università Magna Graecia dedicato ai talenti

autoimprenditorialità

CATANZARO Imprenditori si diventa. E per farlo è necessario non solo avere una buona idea ma, soprattutto, saperla sviluppare e trasformare in progetto e in prodotto di successo. Ecco perché all’Università Magna Graecia di Catanzaro è stata realizzata una vera e propria palestra di innovazione promossa da Biotecnomed Scarl e finanziata dal Ministero della Salute attraverso il Piano Operativo Salute (POS). Un percorso di orientamento all’autoimprenditorialità ideato con l’obiettivo di valorizzare il talento e le idee nate nei laboratori di ricerca universitari. Il percorso “Cal.hub.ria Lab” ha offerto ai partecipanti la possibilità di sviluppare una mentalità imprenditoriale, imparando a guardare alla ricerca scientifica non solo come scoperta accademica, ma come soluzione a bisogni reali del mercato. Inoltre ha consentito ai giovani di acquisire competenze pratiche (con specifico riferimento al Business Model Canvas, alla tutela della proprietà intellettuale, al trasferimento tecnologico) e di sviluppare capacità di comunicazione efficace per presentare nel miglior modo possibile idee a investitori, partner industriali e stakeholder. Il progetto ha avuto il valore aggiunto di migliorare la capacità di lavorare in gruppo sviluppando competenze relazionali e di networking. Un percorso d’eccellenza strutturato in 6 moduli formativi dove teoria e pratica sono state coniugate perfettamente, un’opportunità di crescita professionale e personale senza precedenti, culminata in una sfida condivisa per creare nuovo valore per il futuro del territorio. L’iniziativa ha stimolato un forte entusiasmo da parte della comunità accademica e ha registrato il tutto esaurito tra le candidature di studenti, dottorandi e specializzandi dell’Ateneo.

La giuria e i team

Nei giorni scorsi, i partecipanti hanno presentato idee e progettualità ad una giuria d’eccezione composta da: Giuseppe Viglietto, presidente di Biotecnomed; Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Luca Leone Noto, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro; Antonia Abramo, Direttore Generale di IFM; Basilio Vescio, ricercatore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Nella fase conclusiva del progetto, la prof.ssa Maria Colurcio, docente ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese dell’Umg e responsabile del Centro di Ricerca AIWARE, ha dato il via alla partecipata sessione di presentazione dei progetti durante la quale i giovani si sono sfidati a colpi di idee e creatività alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, del prorettore prof. Giuseppe Chiarella, del responsabile del progetto prof. Daniele Torella, e del Direttore Generale di Biotecnomed, dott.ssa Simona Lombardi. I progetti più innovativi sono stati selezionati dalla giuria e premiati. Primo classificato il gruppo “New-tale” con il progetto “Argo Gym”, secondo classificato il team “Macedonia” con il progetto “Livia”, terzo classificato il gruppo “Mosaico” con il progetto “Adero”. In considerazione del valore delle idee proposte dai giovani, all’Università Magna Graecia di Catanzaro nei prossimi giorni si svolgerà una conferenza per presentare alla stampa i progetti migliori. Biotecnomed e Università Magna Graecia confermano così l’impegno congiunto per la promozione dell’innovazione sul territorio, disegnando una nuova rotta per il futuro dei giovani talenti calabresi e trasformando concretamente la conoscenza in valore economico e sociale.