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Scontro frontale sulla Provinciale 17 tra Vibo e Tropea: tre feriti, un bambino in ospedale

Incidente in località Aeroporto: una donna estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Minore trasferito nel nosocomio di Catanzaro, le altre due persone allo Jazzolino

Pubblicato il: 28/07/2026 – 14:21
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Scontro frontale sulla Provinciale 17 tra Vibo e Tropea: tre feriti, un bambino in ospedale
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VIBO VALENTIA Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12:30 lungo la Strada provinciale 17 che collega Vibo Valentia a Tropea, in località Aeroporto, nei pressi del Gruppo operativo dei Carabinieri. Per cause ancora in corso di accertamento una Citroën C3 e una Peugeot 406 Sw si sono scontrate frontalmente lungo un tratto rettilineo della carreggiata. Il bilancio è di tre persone ferite tra cui un bambino che, in via precauzionale, è stato trasferito all’ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Un secondo minore, che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti, è rimasto invece illeso. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Citroën tra cui una donna rimasta incastrata tra le lamiere. Per consentirne l’estrazione è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno tagliato parte dell’abitacolo utilizzando una smerigliatrice. Una volta liberata la donna è stata immobilizzata su una barella spinale e affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e due ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento degli occupanti della Citroën C3 all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, mentre il bambino è stato successivamente accompagnato, in via precauzionale, al nosocomio di Catanzaro. Illeso, invece, il conducente della Peugeot 406 Sw, che non avrebbe riportato conseguenze nell’impatto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo la Provinciale 17 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi incidentati.

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