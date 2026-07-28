L’atto vandalico

POLISTENA Nuovo atto vandalico ai danni della targa dedicata al giudice Antonino Scopelliti nella piazzetta che porta il suo nome. La lapide è stata divelta e frantumata, colpendo ancora una volta un luogo simbolo della memoria di uno dei magistrati assassinati dalla mafia. L’episodio è stato denunciato dall’amministrazione comunale, che parla di un gesto grave e non riconducibile a un semplice atto di vandalismo. La targa, infatti, era già stata sostituita in passato dopo un precedente danneggiamento. Il sindaco Michele Tripodi esprime una dura condanna dell’accaduto: «Tutto ciò è vergognoso ed inaccettabile. Già una prima volta l’Amministrazione aveva rinnovato la targa e il paletto che la sorreggeva dopo un danneggiamento. Tuttavia, assistiamo nuovamente a un atto indegno che non va confuso col semplice vandalismo. Guarda caso, sempre nella stessa piazza e sempre ad oltraggio della memoria del giudice Scopelliti». Per il primo cittadino si tratta di «un gesto infame e vigliacco che offende l’opera civile di un servitore dello Stato assassinato dalle mafie e i valori di legalità, giustizia e democrazia che la nostra comunità ha scelto di difendere e promuovere ogni giorno». Tripodi ribadisce quindi che «la memoria non si cancella con un atto deprecabile, ma si rafforza ogni volta che una comunità reagisce con dignità, unità e determinazione», sottolineando come Polistena abbia fatto della lotta alle mafie e della cultura della legalità una scelta precisa, destinata a proseguire con ancora maggiore convinzione. Nel suo intervento, il sindaco denuncia anche il tentativo di alimentare polemiche su temi così delicati: «Dispiace che anche su questi temi alcuni cerchino lo spunto quotidiano per colpire l’Amministrazione comunale attraverso diverse forme di sciacallaggio. La lotta alla mafia si compie in modo chiaro, lontano da speculazioni, complicità e ipocrisie». L’amministrazione comunale ha infine annunciato che la targa sarà ripristinata in tempi brevi, rinnovando «la più ferma indignazione e condanna per questo episodio» e rivolgendo un appello ai cittadini affinché «Polistena continui ad essere una città che ha già scelto di stare soltanto da una parte, quella della legalità, dell’antimafia e degli onesti».