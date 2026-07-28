Lamezia Terme, controlli straordinari: sanzioni, droga e maxi multa a un minimarket

Il bilancio

LAMEZIA TERME Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Lamezia Terme, hanno intensificato i controlli nel centro cittadino. Obbiettivo dell’attività il contrasto all’illegalità diffusa, allo smercio di sostanze stupefacenti, nonché l’accertamento delle violazioni in materia di sicurezza stradale e in campo igienico-alimentare. Le operazioni hanno visto coinvolti oltre 20 carabinieri dell’Arma Territoriale e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catanzaro. In particolare, i militari della Compagnia cittadina hanno controllato complessivamente 42 veicoli e 60 persone, elevando 17 sanzioni al Codice della Strada per un importo di oltre 2.500 Euro, con fermo amministrativo di un veicolo. In tale ambito, gli operanti hanno altresì segnalato alla Prefettura di Catanzaro un giovane, sorpreso sulla pubblica via in possesso di dosi di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno esteso, anche, le attività di controllo ad un mini-market etnico nel centro cittadino, presso cui hanno riscontrato gravi irregolarità in materia igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla conservazione degli alimenti, contestando al titolare una sanzione amministrativa per oltre 3 mila euro. (redazione@corrierecal.it)

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