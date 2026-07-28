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Malagò: «Mancini ct della Nazionale». Ranieri nuovo dt
L’annuncio durante il consiglio federale in corso
Pubblicato il: 28/07/2026 – 13:14
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ROMA «Sto parlando con Roberto Mancini perché sia lui il nuovo ct». Lo ha comunicato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il consiglio federale in corso a Via Allegri secondo quanto si apprende da fonti federali. Dunque è arrivata la svolta dopo la lunga giornata di lunedì. Mancini ha vinto l’Europeo del 2021. A breve dovrebbe arrivare anche l’annuncio di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, in sostituzione di Paolo Maldini che ieri ha dato le dimissioni (insieme a Leonardo) dopo il caso Pirlo-Fonbet.
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