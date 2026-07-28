L’annuncio durante il consiglio federale in corso

la scelta

ROMA «Sto parlando con Roberto Mancini perché sia lui il nuovo ct». Lo ha comunicato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il consiglio federale in corso a Via Allegri secondo quanto si apprende da fonti federali. Dunque è arrivata la svolta dopo la lunga giornata di lunedì. Mancini ha vinto l’Europeo del 2021. A breve dovrebbe arrivare anche l’annuncio di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, in sostituzione di Paolo Maldini che ieri ha dato le dimissioni (insieme a Leonardo) dopo il caso Pirlo-Fonbet.

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