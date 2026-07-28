Calabria, ecco il numero unico 116117. Assistenza non urgente h24

il servizio

COSENZA Nella sede della Centrale Operativa 118 di Cosenza è stato presentato il nuovo Numero Europeo Armonizzato 116117, dedicato alle richieste di assistenza sanitaria non urgente, da oggi in funzione anche in Calabria. All’inaugurazione hanno partecipato il direttore generale e il direttore amministrativo di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino e Dario Padrone, e il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione, Ernesto Esposito.

Il 116117, gestito da Azienda Zero, rappresenta il nuovo punto di riferimento per i cittadini che necessitano di informazioni, orientamento e assistenza per bisogni sanitari non urgenti. Il servizio nasce con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla rete dell’assistenza territoriale, garantire risposte più appropriate ai cittadini e contribuire a ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso e le chiamate non pertinenti al 112 (ex 118).

Il completamento dell’assistenza territoriale

«Giunge a completamento di un mosaico che riguarda tutta l’assistenza e tutta la rete territoriale composto da vari tasselli: a partire dalla continuità assistenziale, dalle AFT, dai medici di medicina generale, dai pediatri liberi, dalle case di comunità. Era necessario attivare il numero unico 116117 per le chiamate in continuità assistenziale», ha sostenuto ai nostri microfoni il Dg Esposito. Che anticipa il prossimo step. «Il prossimo obiettivo è riorganizzare tutte le postazioni di continuità assistenziale sul territorio, al fine di rendere il servizio sicuramente più agevole. Ricordiamo che tutto questo rientra nella riorganizzazione del 118». Quando comporre il numero verde? «Nello stesso momento in cui si ha un’esigenza ed un bisogno, chiamare questo numero unico porta allo smistamento al settore di competenza. E’ un numero anche in contatto con le COT, le centrali operative territoriali, necessarie a smistare il paziente da un setting assistenziale ad un altro». La Cot è dedicata agli operatori interni, il numero unico 116117 – invece – è aperto a tutti.

Il numero unico è attivo da questa mattina, 18 le telefonate arrivate nei primi minuti dalla attivazione del servizio. «Gli operatori sono distribuiti h24 e 7 giorni su 7 e poi vi è la presenza di un medico in centrale che – anche in questo caso – garantisce l’assistenza qualora sia necessario», sottolinea Gandolfo Miserendino. «E’ importante operare una distinzione tra il 112 (numero unico di emergenza) e il 116-117, il primo riservato alle chiamate urgenti, il secondo alle telefonate non urgenti. Se si ha necessità di avere informazioni il numero di riferimento da comporre è il 116117 che poi indirizzerà l’utente al percorso assistenziale più appropriato». (f.benincasa@corrierecal.it)

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