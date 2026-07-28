Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

calciomercato

Un irlandese a Cosenza, i rossoblù acquistano in prestito McJannet

Il centrocampista irlandese ha 22 anni ed è professionalmente cresciuto nelle giovanili del Luton Town

Pubblicato il: 28/07/2026 – 15:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Un irlandese a Cosenza, i rossoblù acquistano in prestito McJannet
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver appena formalizzato l’acquisizione temporanea per il prestito di Edward John McJannet dall’U.S. Lecce. Il centrocampista irlandese ha 22 anni ed è professionalmente cresciuto nelle giovanili del Luton Town. Mediano con propensione alla fase difensiva, ha giocato nella nazionale Irlanda Under 21 in ben 6 occasioni.

Gli esordi di McJannet

Nel 2023 è approdato nella Primavera giallorossa del club salentino con il quale a fine campionato ha vinto lo scudetto. Dopo la promozione in prima squadra è stato ceduto in prestito all’Audace Cerignola iniziando a maturare esperienza in Serie C. Nella stagione successiva 2024/2025 ha invece vestito la maglia della Ternana. Firmato il contratto, McJannet si è unito alla squadra in ritiro in Sila per gli allenamenti precampionato. Il club rossoblù gli rivolge il più caloroso benvenuto e augura ogni successo nella nuova avventura. Forza Lupi.

Argomenti
CALCIOMERCATO
cosenza calcio
Edward John McJannet
LECCE
SERIE B
sport
Categorie collegate
Cosenza
Sport
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x