Un irlandese a Cosenza, i rossoblù acquistano in prestito McJannet
Il centrocampista irlandese ha 22 anni ed è professionalmente cresciuto nelle giovanili del Luton Town
COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver appena formalizzato l’acquisizione temporanea per il prestito di Edward John McJannet dall’U.S. Lecce. Il centrocampista irlandese ha 22 anni ed è professionalmente cresciuto nelle giovanili del Luton Town. Mediano con propensione alla fase difensiva, ha giocato nella nazionale Irlanda Under 21 in ben 6 occasioni.
Gli esordi di McJannet
Nel 2023 è approdato nella Primavera giallorossa del club salentino con il quale a fine campionato ha vinto lo scudetto. Dopo la promozione in prima squadra è stato ceduto in prestito all’Audace Cerignola iniziando a maturare esperienza in Serie C. Nella stagione successiva 2024/2025 ha invece vestito la maglia della Ternana. Firmato il contratto, McJannet si è unito alla squadra in ritiro in Sila per gli allenamenti precampionato. Il club rossoblù gli rivolge il più caloroso benvenuto e augura ogni successo nella nuova avventura. Forza Lupi.