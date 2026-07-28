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la strana coppia

Banfi e Spacey, l’incontro (in Calabria) che non ti aspetti

L’icona della commedia italiana e la stella hollywoodiana insieme a poche ore da una nuova serata del Magna Graecia Film Festival

Pubblicato il: 28/07/2026 – 16:25
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Banfi e Spacey, l’incontro (in Calabria) che non ti aspetti
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CATANZAROSuccede solo al Magna Graecia Film Festival“… E’ proprio così, provate a immaginare la scena: da un lato il Re della commedia all’italiana, Lino Banfi e dall’altro il due volte Premio Oscar e Kevin Spacey. Insieme in un locale nel cuore del capoluogo calabrese, tra sorrisi e foto. È l’incontro che non ti aspetti, l’improbabile crocevia del cinema che solo la kermesse ideata e diretta da Gianvito Casadonte poteva regalare. Da una parte l’istrionica gestualità pugliese di Banfi, dall’altra l’inconfondibile aplomb di Spacey, nonostante l’attore si sia concesso un abbigliamento tipicamente estivo: maglietta, cappellino e pantaloncino. Banfi non rinuncia alla classica camicia e ad un cappellino che lo ripara dal sole.
L’incontro inedito incarna lo spirito del festival, un contenitore capace di abbattere le distanze culturali e geografiche, facendo dialogare la memoria storica del cinema popolare italiano con le stelle del cinema internazionale. Se Kevin Spacey è giunto in Calabria per ritirare la prestigiosa Colonna d’Oro e rincontrare il pubblico italiano, Banfi rappresenta il simbolo di un’intera nazione. Vederli seduti allo stesso tavolo, lontani dai riflettori del red carpet e immersi nell’atmosfera conviviale di Catanzaro, ha regalato un momento di autentica poesia cinematografica. (redazione@corrierecal.it)

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