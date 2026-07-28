Dalla Calabria alla Nazionale, la nuova sfida del “catanzarese” Claudio Ranieri

sogno azzurro

CATANZARO Pochi luoghi, più della Calabria, raccontano il filo continuo che lega Claudio Ranieri al calcio e alla sua storia personale. Non è un dettaglio, allora, che la telefonata destinata ad aprire una nuova fase della sua carriera lo abbia raggiunto proprio sulla costa ionica calabrese, dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza come fa ogni estate. È lì che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo ha contattato per proporgli il ruolo di direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia. Ranieri ha accettato e domani, alle 18, sarà presentato insieme al nuovo commissario tecnico Roberto Mancini. La coincidenza geografica ha un valore che va oltre la cronaca. Per Ranieri la Calabria non è mai stata una semplice meta estiva. È il luogo dove è diventato calciatore di Serie A, indossando per otto stagioni la maglia del Catanzaro, con cui resta il giocatore con più presenze nella massima serie nella storia del club. È la terra dove ha conosciuto la moglie Rosanna, dove è cittadino onorario del capoluogo e dove continua a tornare ogni estate. Ma è anche la regione da cui è ripartita la sua carriera in panchina. Nel 1986, a soli 35 anni, la Vigor Lamezia gli affidò la sua prima esperienza da allenatore. Vinse il campionato Interregionale e da quel momento iniziò un percorso che lo avrebbe portato sulle panchine di Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Chelsea, Juventus, Roma, fino al Leicester, protagonista di una delle imprese più sorprendenti nella storia del calcio europeo. Oggi, quasi quarant’anni dopo quel primo incarico in Calabria, il suo cammino si intreccia ancora con questa terra in un momento di svolta. La chiamata di Malagò è arrivata mentre si trovava sullo Ionio, quasi a chiudere un cerchio che, nella carriera di Ranieri, la Calabria non ha mai smesso di attraversare. Domani, accanto a Roberto Mancini, inizierà la sua nuova avventura in azzurro. (fra.vel.)

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