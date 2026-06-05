Strage di Amendolara, Calderone a Reggio: «Ispezioni per tutta l’estate. Chi denuncia avrà permesso e sostegno»

la riunione

REGGIO CALABRIA Quattro braccianti stranieri bruciati vivi in un minivan ad Amendolara, sull’Jonio cosentino, perché avevano chiesto di essere pagati. È la strage che ha costretto il Paese a fare i conti, ancora una volta, con il sistema del caporalato nelle campagne del Sud. E che ha spinto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a convocare un vertice straordinario in Prefettura a Reggio Calabria, con il presidente della Regione Roberto Occhiuto, la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, gli assessori regionali al Lavoro e all’Agricoltura, il sindaco Francesco Cannizzaro, i vertici delle forze dell’ordine e le strutture ispettive territoriali.

Ispezioni da metà giugno su tutto il territorio nazionale

La risposta operativa più immediata è una campagna di ispezioni aggiuntive sul comparto agricolo, «dalla metà di giugno e per tutta l’estate, su tutto il territorio nazionale». L’obiettivo, ha spiegato Calderone, è duplice: «Consentire agli imprenditori onesti di ribadire la loro scelta di qualità e contrastare con ancora più incisività lo sfruttamento». Con una precisazione politicamente netta: «Quando si parla di agricoltura bisogna fare molta attenzione a non criminalizzare i tanti imprenditori che operano correttamente».

L’arma in più: l’articolo 18-ter

La ministra ha poi richiamato uno strumento legislativo che considera ancora poco conosciuto: l’articolo 18-ter introdotto dal decreto legge 145 del 2024, che modifica le modalità di gestione dei flussi di manodopera. «Chi denuncia e si affida alle forze dell’ordine ha la possibilità non solo di ottenere un permesso di lavoro regolare, ma di ricevere l’assegno di inclusione e di essere inserito in un percorso di accompagnamento al lavoro». Un incentivo concreto alla denuncia, in un sistema in cui l’omertà è spesso imposta dalla paura. «Se ci volete aiutare – ha detto rivolgendosi ai giornalisti presenti – diffondete il 18-ter. È importante che giunga a tutti la conoscenza del fatto che gli strumenti ci sono».

Questione abitativa: il nodo irrisolto

Amendolara ha riportato al centro anche il tema della casa. I braccianti vivevano ammassati in un alloggio controllato dagli stessi caporali accusati dell’omicidio: vitto e alloggio come leva di ricatto. Calderone ha riconosciuto il problema e indicato una strada: coinvolgere le aziende agricole nel recupero del patrimonio edilizio esistente sui fondi, «in modo da metterlo al servizio dei lavoratori» e sottrarlo al controllo di chi «fa un uso improprio del proprio potere coercitivo».

Più ispettori, più carabinieri del Lavoro

Sul piano delle risorse, la ministra ha confermato il potenziamento in atto a livello nazionale – «il personale aumenta anche in Calabria» – con un reclutamento «settoriale» che punta anche a dare opportunità ai giovani calabresi. L’attività ispettiva, ha aggiunto, è «sempre più qualificata» grazie a maggiori capacità di analisi e condivisione dei dati tra le forze in campo: «Questo ci consente di mirare meglio gli interventi».

Sul fronte giudiziario, Calderone ha ribadito «la massima fiducia nel lavoro della Procura di Castrovillari e delle forze dell’ordine». Lo Stato, ha concluso, «c’è, è presente e ha il controllo del territorio». Parole che ora dovranno misurarsi con i fatti, nelle campagne di una regione dove il caporalato continua a fare morti. (redazione@corrierecal.it)

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