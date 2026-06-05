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il processo
Morte di Andrea Purgatori, in quattro rinviati a giudizio
Sono i medici che ebbero in cura il giornalista
Pubblicato il: 05/06/2026 – 17:36
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Il gup di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani, è contestato il reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per prossimo 12 gennaio.
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