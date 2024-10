Mancata assunzione di 11 autisti soccorritori, Usb proclama lo stato di agitazione all’Asp di Crotone

il caso

REGGIO CALABRIA L’Usb Sanità ha ufficialmente proclamato lo stato di agitazione sindacale presso l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone. La decisione, riporta una nota sindacale, è stata presa in risposta alla grave inadempienza dell’azienda riguardo la mancata assunzione di 11 autisti soccorritori assegnati all’Asp di Crotone da parte di “Azienda Zero”. La proclamazione dello stato di agitazione rappresenta il preludio a un possibile sciopero, qualora la situazione non venga risolta. «Nonostante la regolare assegnazione degli 11 autisti soccorritori, comunicata ufficialmente dall’Asp di Cosenza in data 18 luglio 2024 – evidenzia l’Usb – l’Asp di Crotone non ha ancora provveduto all’immissione in servizio del personale, causando una perdita economica per i lavoratori e un disservizio per i cittadini della provincia. Tale negligenza – conclude l’Usb – ha già comportato una perdita di due mesi di servizio per gli autisti designati, con conseguente mancato salario, accumulo di contributi pensionistici e maturazione di anzianità».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato