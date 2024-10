I prezzi degli affitti delle case continuano a salire

il dato

ROMA Secondo L’International Rent Index di HousingAnywhere per il terzo trimestre del 2024 i prezzi degli affitti in tutta Europa sono aumentati del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. HousingAnywhere, la piattaforma europea per gli affitti a medio termine, ha analizzato i dati sugli affitti di appartamenti da una a tre camere da letto, stanze e monolocali arredati in 28 delle maggiori città europee, osservando come il rincaro rimane coerente con la tendenza già evidenziata durante tutto l’anno. Nel secondo trimestre si era infatti registrato un aumento del 4,3% annuo e nel primo trimestre un +3,8%.

Il terzo trimestre dell’anno è tradizionalmente caratterizzato dall’inizio dei programmi di studio e dal conseguente trasferimento degli studenti in cerca di un alloggio. «I prezzi delle stanze private si sono discostati rispetto al trimestre precedente, con un rincaro trimestrale del 2,4% e un rincaro annuo del 3,8%», ha dichiarato Djordy Seelmann, ceo di HousingAnywhere. «In molte città europee, dove la scarsità di alloggi sta creando sfide significative per gli inquilini, gli studenti affrontano le difficoltà maggiori proprio durante questo periodo dell’anno. Ciò potrebbe compromettere le loro esperienze educative o i percorsi di carriera».