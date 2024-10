Pulmino dell’asilo distrutto dalle fiamme nel Reggino: indagini in corso – FOTO

il fatto

SAN ROBERTO Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, il pulmino dell’asilo nido “Noi con i bambini“ di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, è stato incendiato e completamente distrutto. Il progetto del nido, voluto fortemente dalla comunità e realizzato grazie ad un finanziamento dell’impresa sociale “Con i Bambini” e progettato dalla Cooperativa sociale Libero Nocera di Reggio Calabria come ente capofila di un partenariato che coinvolge anche l’associazione Espero.

Il mezzo, acquistato due anni fa per garantire un servizio aggiuntivo, rappresentava una risorsa importante, permettendo alle famiglie di usufruire dei servizi dell’asilo senza dover percorrere lunghe distanze. L’asilo nido, unico nel comprensorio, si era rivelato fondamentale per agevolare la vita quotidiana delle famiglie dei comuni di San Roberto, Fiumara, Melia e Campo Calabro.







Il pulmino era stato utilizzato fino alle 14 di ieri e l’incendio è divampato intorno all’1 di notte. Il fatto, oltre a causare gravi danni materiali, ha creato un notevole disagio per la comunità, interrompendo un servizio essenziale per i 26 bambini che ne usufruivano quotidianamente. Sono in corso di accertamento le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

