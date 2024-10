In arrivo in Italia 60 siriani dal Libano. Alcuni saranno accolti in Calabria

migranti

ROMA Arriveranno domani a Fiumicino, con un volo proveniente da Beirut, 60 rifugiati siriani, che risiedevano in alloggi precari a Beirut e Saida, nel sud del Libano, e nei campi profughi della Valle della Bekaa, zone interessate dalle operazioni militari nella guerra che ha colpito il Libano. Il loro arrivo in Italia è reso possibile grazie ai Corridoi Umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese, in accordo coi Ministeri dell’Interno e degli Esteri, che dal febbraio 2016 hanno portato in salvo in Italia, solo da questo paese, 3mila persone. Complessivamente in Europa con i Corridoi Umanitari sono giunti oltre 7.700 rifugiati. I nuclei familiari – tra cui diverse donne sole con minori – saranno accolti in diverse regioni italiane (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana) e accompagnati nel percorso di integrazione previsto dai Corridoi Umanitari, grazie all’apprendimento della lingua italiana e, una volta ottenuto lo status di rifugiato, all’inserimento nel mondo lavorativo.I corridoi umanitari, interamente autofinanziati, sono un’iniziativa della società civile che rivela quanto sia possibile coniugare la salvezza dai viaggi in mare – e quindi dai trafficanti di esseri umani – con l’accoglienza e l’integrazione. Una best practice riconosciuta a livello internazionale che può diventare un modello per tutta l’Unione Europea. In un tempo segnato dal moltiplicarsi delle guerre, sono una risposta concreta per persone e famiglie vulnerabili, che hanno il diritto di essere protette e a cui va offerto vita e speranza per il futuro. L’appuntamento per il benvenuto ai profughi e una conferenza stampa con Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e rappresentanti dei ministeri dell’Interno e degli Esteri, è fissato alle 11,30 di martedì 15 ottobre al Terminal 5 dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.

