La cometa del secolo “conquista” la Calabria

lo spettacolo

LAMEZIA TERME Il 12 ottobre 2024, i cieli di Lamezia Terme sono stati illuminati da un evento celeste straordinario: la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) ha fatto il suo passaggio più vicino alla Terra. Il fenomeno è stato immortalato presso l’ex pontile SIR da Federico Esposito, fotografo professionista e astronomo amatoriale di Lamezia Terme (Instagram @federico.zip), e Fabrizio Mauri, fotografo paesaggista amatoriale e dronista di Crotone (Instagram @fabriziomauriphotos). L’evento ha attirato una decina di curiosi e pescatori locali, che si sono uniti ai due fotografi, trasformando l’occasione in un momento spontaneo di divulgazione astronomica. Tra chi osservava il cielo e chi chiedeva dettagli sulla cometa, si è creata un’atmosfera di scoperta e meraviglia collettiva. Scoperta nel 2023 dall’osservatorio di Tsuchinshan e dal sistema ATLAS, la cometa ha raggiunto una magnitudine di -1, risultando ben visibile a occhio nudo. Il 12 ottobre ha toccato il punto più vicino alla Terra, illuminando il cielo al tramonto, a ovest, vicino alla costellazione della Vergine.

Cometa

Occhi al cielo anche nei prossimi giorni!

La cometa rimarrà visibile ad occhio nudo per ancora qualche giorno, perdendo luminosità progressivamente, con piccoli telescopi/binocoli rimarrà visibile fino alla fine di ottobre, spostandosi verso la costellazione di Ophiuchus. Un’occasione da non perdere, visto che questa cometa non tornerà prima di altri 26.000 anni!