Girasole salva la Reggina all’85’, con l’Acireale finisce 1-1

REGGIO CALABRIA Termina 1-1 il recupero della quinta giornata del campionato di serie D tra Reggina e Acireale. Il match del “Granillo” era stato sospeso al termine del primo tempo a causa di un malore dell’arbitro, sul risultato di 1-0 per i siciliani in virtù della rete realizzata da Mauro al 41’.Gli amaranto erano rimasti anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Ba.

Oggi pomeriggio, nei restanti 45 minuti di gioco, i ragazzi di Pergolizzi sono riusciti a raddrizzare il match grazie a una rete messa a segno daGirasole all’88’.

La gara. Pronti via e l’Acireale sfiora il raddoppio: retropassaggio sbagliato di Girasole su cui si avventa Marchionni che tutto solo davanti a Lazar sbaglia. Al 64’ Acireale ancora pericoloso. Kapnidis segna ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. Nel finale la Reggina spinge e trova l’1-1 all’85’. Sugli sviluppi di un calcio angolo, Girasole supera Zizzania. Al 91’ Curiale su punizione dai 25 metri chiama Zizzania all’intervento salva partita. (redazione@corrierecal.it)

Tabellino 1° tempo

REGGINA (3-4-3): Martinez; Vesprini (46’ Forciniti), Bonacchi, Girasole, Cham; Ba, Urso, Barillà; Provazza, Barranco, Giuliodori. A disposizione: Lazar, Adejo, Ragusa, Malara, Dall’Oglio, Ndoye, Rajkovic, Renelus. All. Pergolizzi

ACIREALE (3-5-2): Zizzania;Cassese (38’ Capogna), Kremenovic, Elia; Di Mauro, Andreassi, Dampha, Mal, Blaze; Sueva, Loukaris. A disposizione: Grotta, Spinelli, Fangwa, De Mutiis, Milo, Esposito, Tortora, Tripicchio, Capogna. All. Epifani

ARBITRO: Andrea Giordani di Aprilia.

Tabellino 2° Tempo

REGGINA (3-4-2): Lazar;Bonacchi, Girasole, Cham; Vesprini (66’ Forciniti), Urso (87′ Salandria), Dall’Oglio (74’ Provazza), Porcino (79’ Renelus); Ragusa, Rajkovic (76’ Curiale). A disposizione: Martinez, Adejo, Barranco, Perri. All. Pergolizzi

ACIREALE (3-5-2): Zizzania, Callegari, Kremenovic, Elia; Milo, Andreassi, Dampha, Mal (96′ De Mutiis), Blaze; Loukaris (81′ Fangwa), Marchionni. A disposizione: Grotta, Spinelli, Esposito, Tortora, Tripicchio, Sueva, Capogna All. Epifani

Arbitro: Matteo Mirri di Savona.

MARCATORI: 41’ Di Mauro, 85′ Girasole Ostia Lido

NOTE: 44’ Espulso Ba Ammoniti: Pergolizzi, Andreassi, Barillà, Ba, Dampha, Elia, Curiale. Recupero: 5’pt, 5’st Spettatori: 3.262 di cui 30 ospiti (228 biglietti venduti per la seconda frazione)

