Cosenza, Alvini: «Eccessivo parlare di crisi. La mia squadra è fantastica, ci rialzeremo»

COSENZA Non è stata una pausa di campionato serena quella del Cosenza calcio. La conferma della penalizzazione in classifica di quattro punti inevitabilmente ha scoraggiato l’ambiente silano e una squadra reduce da una pesante sconfitta casalinga contro il Sudtirol. Oggi il tecnico rossoblù Massimiliano Alvini, a poche ore dalla partenza per Cittadella dove i suoi ragazzi sabato pomeriggio affronteranno la squadra granata in uno scontro diretto per non retrocedere, ha fatto il punto della situazione nella consueta conferenza stampa pre-gara. «La mia squadra è fantastica – ha tenuto a sottolineare l’allenatore toscano – il tifoso del Cosenza deve essere felice di avere questa squadra che sta lavorando forte. Io per primo tre mesi fa ho detto quale sarebbe stato il nostro obiettivo e quello che ci aspettava. Oggi sono ancora più convinto e felice di quella scelta perché la squadra è sul pezzo e darà tutto per raggiungere la salvezza. Sul campo abbiamo fatto nove punti, siamo a una lunghezza da compagini più importanti. Purtroppo ne abbiamo cinque, ne prendiamo atto e da lì ripartiremo. Dopo aver battuto la Cremonese, aver perso a Mantova e pareggiato contro lo Spezia, ci siamo ritrovati a zero punti. Da lì siamo subito arrivati a quota cinque. Oggi è questa la nostra realtà, anche se quella del campo dice altro. Abbiamo voglia di lottare per il Cosenza dando tutto». «Io ho parlato con il presidente – ha proseguito Alvini sollecitato dalla stampa sulle mancanze comunicative del club in un momento tanto delicato – ci sta facendo lavorare bene e ci ha rassicurato. Sono dispiaciuto per questa situazione ma noi come staff tecnico vogliamo stare sul pezzo pensando a quello che possiamo fare sul campo. Non posso dire altro. Io so benissimo cosa vuol dire in serie B avere anche un punto in meno, ma ormai è andata e la squadra c’è, è allineata. Vivo solo per allenare».

A Cittadella potrebbe rivedersi Ciervo dal primo minuto. «Nella ultime settimane ha avuto un problemino fisico – ha spiegato Alvini – si è allenato bene e può essere della partita. Ma io ho tanti calciatori che mi piacciono, se potessi ne farei giocare 25». Ma come sta il resto del gruppo? «Lo stato psicofisico della squadra è buono – ha chiarito l’allenatore -. È tornato oggi Kourfalidis, siamo tutti disponibili tranne Josè Mauri».

Sul cambio di panchina del Cittadella arrivato proprio in settimana: «Mi fa piacere salutare Dal Canto come mi fa piacere salutare Gorini. L’allenatore nuovo conta, ma quello che interessa è ciò che vogliamo fare noi. Il Cittadella è una buona squadra con un’identità precisa, idee chiare, società forte. Io penso che anche il Cosenza possa avere una società forte. Prima salviamoci tutti insieme e costruiamo un passo dopo l’altro per migliorare. Sono venuto qui per costruire un Cosenza più forte. Domani andremo a giocare in un ambiente sano e ci giocheremo la partita come abbiamo fatto a Palermo con le nostre caratteristiche».

Alvini è tornato sulla partita interna persa contro il Sudtirol. «Sono state scritte troppe cose – ha tenuto a dire –. La realtà è che quella sfida è nata male. Il Sudtirol ha vinto meritatamente, spesso si tende a dare poco valore alla prestazione dell’avversario. Abbiamo perso, sappiamo che errori abbiamo commesso e siamo pronti per ripartire. Su nove partite fatte solo quella non è venuta bene, credo sia eccessivo parlare di crisi del Cosenza». (f.v.)

