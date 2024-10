‘Ndrangheta a Isola Capo Rizzuto, “Golgota” regge in appello – I NOMI

il verdetto

Due assoluzioni, due scarcerazioni e una decina di condanne riviste – di poco – al ribasso. È questo l’esito del processo d’appello celebrato con rito abbreviato nato dall’inchiesta “Golgota” della Dda di Catanzaro, costola di altre due importanti indagini sulla criminalità organizzata a Isola Capo Rizzuto: “Jonny” e “Tisifone”. Il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Alessandro Bravin ha, di fatto, accolto in larga parte le richieste avanzate dalla Procura il 19 gennaio scorso, riformando la sentenza emessa il 28 ottobre del 2022.

L’indagine

Al centro delle indagini, condotte dalla Polizia, gli esponenti della cosca di ‘ndrangheta Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto ma anche quelli della famiglia Mannolo, appartenenti al ceppo dei “pecorari” attivi, in particolare, nel territorio di San Leonardo di Cutro. Chiesta la conferma della condanna per 44 imputati mentre per altri tre, Salvatore Arena, Giovanni Greco e Giuseppe Timpa, l’accusa ha chiesto un inasprimento della pena: 18 anni per i primi due, vent’anni per il terzo. L’inchiesta – coordinata dai sostituti procuratori della Dda di Catanzaro Domenico Guarascio e Paolo Sirleo – ha unito le risultanze investigative di due distinti filoni che poi, nel corso del tempo, si sono intrecciati consentendo di far luce su un ampio spaccato criminale del territorio della provincia crotonese.

I nomi:

Carmine Astorino, 6 anni e 8 mesi; Valerio Carpino, 3 anni e 4 mesi; Marco Cenerini, 1 anno e 2 mesi e 2.800 euro di multa (4 anni, 8 mesi e 18mila euro di multa); Salvatore Cappa, 2 anni e 8 mesi (ordinata la scarcerazione) Gerolamo Ferrini, 7 anni (7 anni e 8 mesi); Caterina Gaetano, 2 anni e 8 mesi (3 anni, 6 mesi e 20 giorni); Giuseppe Geraldi, 10 anni e 8 mesi; Alessandro Giardino, 11 anni; Alfonsina Giardino, 3 anni e 2 mesi e 12mila euro di multa (4 anni e 8 mesi); Raffaele Gualtieri, 6 anni e 8 mesi e 28mila euro di multa; Mirko Iannone, 18 anni; Danilo Loscavo, 2 anni, 4 mesi; Giuseppe Macchione, 5 anni, 5 mesi; Francesco Macrillò, 16 anni; Fiore Macrillò: 11 anni e 4 mesi (13 anni di reclusione); Giuseppe Mancuso, 4 anni e 8 mesi; Antonio Manfredi, 2 anni e 4 mesi; Fabio Mannolo, 9 anni e 6 mesi (10 anni e 10 mesi); Francesco Mannolo, assolto (2 anni e 10mila euro di multa); Giuliano Mannolo, 20 anni; Ivan Mannolo, 13 anni e 2 mesi; Rocco Mannolo, 19 anni e 10 mesi (20 anni di reclusione); Rocco Marchio, 4 anni e 4 mesi (ordinata la scarcerazione); Lucia Mirielli, 2 anni; Salvatore Martino, 4 anni, 8 mesi; Angela Nicastro, 2 mesi 20 giorni e 600 euro di multa (1 anno, 4 mesi e 8mila euro di multa); Antonio Nicoscia, 20 anni; Giacomo Pacenza, 4 anni, 8 mesi; Santo Claudio Papaleo, 20 anni; Leonardo Passalacqua, 16 anni e 8 mesi; Nicola Perri, (deceduto); Fabio Procopio, 12 anni e 8 mesi; Emanuel Ribecco, 7 anni e 4 mesi; Natale Ribecco, assolto (4 anni e 18mila euro di multa); Domenico Riillo, 8 anni e 4 mesi; Francesco Riillo, 2 anni; Mirko Scarpino, 11 anni e 10 mesi; Ida Maria Scerbo, 4 anni; Antonio Sestito, 20 anni; Ivan Stramandinoli, 2 mesi e 20 giorni e 600 euro di multa (2 anni e 10mila euro di multa); Martino Tarasi, 10 anni; Antonio Vasapollo, 6 anni e 8 mesi; Santo Vittimberga, 13 anni, 1 mese e 10 giorni; Marco Ignazio Zedda, 2 anni 2 mesi e 20 giorni (6 anni e 8 mesi); Salvatore Arena, 13 anni e 4 mesi; Giovanni Greco, 13 anni e 4 mesi; Giuseppe Timpa, 16 anni e 4 mesi.

Del collegio difensivo fanno parte gli avvocati: Roberto Coscia, Giuseppe Napoli, Sergio Rotundo, Giuseppe Gervasi, Vincenzo Sorgiovanni, Giuseppe Barbuto, Gregorio Viscomi.

