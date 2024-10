Ricerca, 74 docenti Unical nel ranking della Stanford University

l’eccellenza

COSENZA L’Università della Calabria consolida la sua presenza nel prestigioso “World’s Top 2% Scientists“, la classifica elaborata dalla Stanford University che seleziona i migliori ricercatori al mondo in base alla qualità e all’impatto delle loro pubblicazioni. Un ulteriore riconoscimento che attesta l’eccellenza dei docenti Unical e contribuisce a rafforzare la reputazione dell’Ateneo nel panorama scientifico internazionale. Il ranking, realizzato dalla celebre università californiana in collaborazione con Elsevier, utilizza dati estratti da Scopus – uno dei più vasti ed aggiornati database di abstract e citazioni al mondo – e valuta la produzione scientifica di milioni di ricercatori in tutto il globo. La classifica ‘premia’ un gruppo ristretto di scienziati (pari al 2% della platea) che si è distinto per qualità, quantità e diffusione delle pubblicazioni all’interno delle comunità scientifiche, fornendo due elenchi distinti: uno relativo all’intera carriera (periodo 1996-2023), l’altro che considera l’impatto della ricerca prodotta nell’ultimo anno (con riferimento alle citazioni ricevute durante il 2023). L’Università della Calabria compare 74 volte nell’edizione 2024 della graduatoria, in cui è presente anche qualche docente non più in servizio all’Unical che ha legato gran parte della sua produzione accademica al Campus di Rende. Un numero significativo se si considera che la rilevante attività scientifica prodotta dall’area socio-umanistica dell’Unical non può rientrare nel ranking di Stanford, che invece prende in esame solo le discipline tecnico-scientifiche.

