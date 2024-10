«Più forte è il Mezzogiorno più forte sarà l’Italia. Ora anche noi dobbiamo fare il nostro dovere»

la visita

CATANZARO «Come imprenditori dobbiamo fare il nostro dovere e fare in modo che la crescita del Mezzogiorno possa avvenire grazie anche proprio alla Zes». Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, all’Università di Catanzaro per le celebrazioni dei 50 anni dell’associazione in Calabria. Secondo Orsini «è un successo essere qui, vuole rappresentare la vicinanza al territorio e alle imprese: è una bellissima cosa che Aldo Ferrara, presidente di Confindustria Calabria, abbia scelto anche un luogo che è quello dell’università, quindi della formazione. Credo che sia un segnale positivissimo per il paese anche perché abbiamo bisogno che il Sud diventi sempre più forte, perché il locomotore Italia è un locomotore unico e quindi più è forte il Mezzogiorno più tutta l’Italia funziona e andrà bene».

L’importanza della Zes

Un passaggio poi sulla Zes e sulle misure varate dal governo: «Per il Mezzogiorno – ha spiegato Orsini – è stato quasi raddoppiato il valore economico inserito, ora tocca a noi come imprenditori riuscire a scaricare a terra gli investimenti e i soldi che ci sono stati propositi dal governo. Credo che Natale Mazzucca abbia fatto un ottimo lavoro insieme al Confindustria nazionale, abbiamo lavorato molto con il ministro Fitto per incrementare, raddoppiare il denaro che è stato posto dal governo. Ora come imprenditori dobbiamo fare il nostro dovere e fare in modo che la crescita del Mezzogiorno possa avvenire grazie anche proprio alla Zes». (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato