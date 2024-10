Maltempo, a Petilia Policastro i vigili salvano un cane

l’aiuto

CROTONE Salvataggio di un cane a Petilia Policastro. Oggi intorno alle 10.30 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro è intervenuta per la caduta di un cane caduto in un pozzo di oltre tre metri, in località Camellino. Il cucciolo è stato recuperato dai VVF con l’attrezzatura di dotazione, fortunatamente in buono stato di salute ed in tempo, viste le condizioni atmosferiche e l’arrivo di forti piogge che potevano mettere in serio pericolo la vita dell’animale. Il cane è in custodia nel distaccamento dei vigili del fuoco di Petilia Policastro in attesa dell’arrivo del veterinario del Pet Service di Torre Melissa.