Maltempo, Gualtieri: chiedere subito lo stato di emergenza e risorse adeguate

l’intervento

LAMEZIA TERME «Dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio dell’area centrale della Calabria, in particolare il Lametino e le Serre catanzaresi e vibonesi, causando gravi danni alle infrastrutture stradali, isolando alcune comunità locali mettendo in ginocchio numerose aziende commerciali e agricole, esprimiamo la nostra vicinanza a chi si trova in situazioni di difficoltà e la nostra gratitudine a quanti stanno lavorando per prestare soccorso alla popolazione, riparare i danni e mettere in sicurezza le aree colpite». È quanto afferma il segretario generale della Cisl Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Daniele Gualtieri, che prosegue: «Come Cisl Magna Grecia auspichiamo che venga richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza, con risorse adeguate a risarcire i danni subiti dai privati, e ribadiamo con forza la necessità di investire costantemente nella manutenzione delle opere pubbliche e nella salvaguardia del territorio. La fragilità idrogeologica del nostro territorio richiede interventi strutturali e continui, non solo emergenziali. È inaccettabile che ogni evento atmosferico, per quanto eccezionale, si trasformi in un disastro per la popolazione e per l’economia locale. Solo per caso, in questa occasione, non si sono registrate vittime. Una volta intervenuti sull’emergenza – conclude Gualtieri – occorre predisporre a tutti i livelli una programmazione di interventi a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio, promuovendo politiche di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico. Serve cambiare approccio, ricordando che le risorse spese nella manutenzione del territorio rappresentano un investimento per il futuro, che consente di salvaguardare soprattutto la sicurezza delle persone e la tenuta del nostro tessuto produttivo».

