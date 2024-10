Maltempo, Schlein: «Italia fragile, serve una legge sul consumo del suolo»

il commento

ROMA «Siamo un territorio particolarmente fragile. Anche in questi giorni, purtroppo, abbiamo visto eventi estremi che hanno toccato la Liguria stessa. Avete visto la violenza con cui l’evento si è abbattuto su Bologna, c’è stata addirittura una vittima e siamo vicini ai familiari e siamo vicini a tutti i soccorritori e amministratori che in queste ore stanno facendo il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini. Ma non dimentichiamo anche quello che è accaduto in Toscana e in Sicilia. Complessivamente l’Italia è un paese molto fragile». Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di Agorà su Raitre. «E’ chiaro – aggiunge – che bisogna fare un salto di qualità sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e fare una legge per il contrasto al consumo di suolo. Si è cementificato troppo in questo paese». (redazione@corrierecal.it)