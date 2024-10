Maltempo, completamente inagibile l’aula bunker di Lamezia Terme

il fatto

LAMEZIA TERME La forte ondata di maltempo che ha colpito ieri la Calabria, con decine di interventi di vigili del fuoco, soccorritori e volontari di protezione civile portati a compimento, ha preso di mira anche l’aula bunker di Lamezia Terme (come si può notare nella foto di copertina), completamente allagata nella zona esterna per le forti piogge. Ciò ha comportato l’inagibilità della struttura e il conseguenziale rinvio delle udienze di alcuni importanti processi. Già nei mesi scorsi l’aula in cui si celebrano i processi di ‘ndrangheta, era stata colpita da infiltrazioni d’acqua a causa della pioggia caduta che aveva provocato umidità alle pareti e al soffitto. Problemi segnalati alla Corte d’Appello e al Ministero della Giustizia, ma nessun intervento, da allora, è stato effettuato.

Ma a Lamezia è completamente sott’acqua l’intera l’area industriale dove si trovano l’ex Fondazione Terina e gli uffici Inail. (f.v.)

