Marina Berlusconi: «Certi giudici nemici non di mio padre ma dell’intero Paese»

l’attacco

ROMA «Certi giudici non sono nemici di mio padre o di Giorgia Meloni, ma di tutto il Paese». Lo ha detto la presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori, Marina Berlusconi, all’inaugurazione della nuova libreria Mondadori in Galleria Alberto Sordi, nel centro di Roma. «Sul governo – ha detto ancora la figlia dell’ex premiere – do un giudizio positivo». Con il governo «ho un rapporto assolutamente normale, come è normale che abbia un rapporto costruttivo e positivo. A me interessa una sola cosa, che il governo in carica sia stabile faccia bene». Sulla possibilità di entrare in politica, Marina Berlusconi ha detto: «Mi hanno fatto questa domanda un sacco di volte: mio padre me lo ha sempre sconsigliato. Io faccio l’imprenditrice, mi piace quello che faccio e questo vorrò continuare a fare nel futuro».

