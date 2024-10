Cannizzaro: «Oggi c’è un governo regionale credibile, forte e in totale sintonia con quello nazionale»

l’intervento

REGGIO CALABRIA «Se la Calabria si sta distinguendo per la narrazione a livello Paese, se la Calabria oggi è anche presa come modello governativo e amministrativo, evidentemente è perché c’è una totale sintonia anche col governo centrale che supporta il governo della Regione. Oggi c’è un governo della Regione credibile, forte, autorevole che, in totale sintonia col governo nazionale, riesce ad avere una capacità di spesa, quindi una ricaduta sul territorio». Lo afferma Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti a margine de ‘L’Italia torna a correre’, l’evento per celebrare i due anni del governo Meloni, al Teatro Cilea di Reggio Calabria. A proposito dei risultati conseguiti dall’esecutivo, Cannizzaro dichiara che «il Capodanno rientra anche nella centralità dell’operazione turistica regionale dove noi vogliamo raccontare la vera Calabria al mondo intero, in modo particolare all’Italia».

Su infrastrutture e precariato

«Penso al precariato, abbiamo aggredito la platea del precariato come mai nessuno ha fatto nella storia, eppure è un bacino che ha creato il centrosinistra e il Partito democratico, ce ne stiamo occupando da diverso tempo e siamo nella fase finale. Penso – aggiunge il coordinatore regionale azzurro – alle infrastrutture, 3 miliardi e oltre per la 106, penso alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, penso al Capodanno Rai, penso all’aeroporto di Reggio Calabria che un anno fa qualcuno, evidentemente del Pd, pensava che dovesse essere chiuso, invece oggi rientra gli aeroporti più sviluppati d’Italia».

