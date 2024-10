Il prossimo Capodanno Rai a Reggio Calabria. L’annuncio di Occhiuto sui social – VIDEO

l’evento

CATANZARO Il prossimo Capodanno Rai si terrà per la seconda volta in Calabria, e si terrà in particolare a Reggio Calabria. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Roberto Occhiuto sui propri canali social: lo scorso anno la location fu Crotone. «Dopo il successo di Crotone – dice Occhiuto – con la Rai abbiamo deciso di fare il bis, a Reggio. Ma non solo Capodanno, nell’accordo con la Rai, perché nell’ultimo anno in 100 trasmissioni Rai decine di milioni di italiani hanno visto posti meravigliosi di una Calabria che non conoscevano, di una Calabria che veniva raccontata solo per i problemi e che ora si sta prendendo nel Paese posto che merita. Se lo prenderà anche a Capodanno facendo iniziare l’anno a tutti gli italiani nella bellissima città di Reggio Calabria». L’evento, che ha come titolo “L’anno che verrà”, e che sarà pieno di ospiti musicali e momenti di spettacolo, si svolgerà sul lungomare di Reggio Calabria. La conduzione sarà affidata a Marco Liorni. L'”Anno che verrà”, realizzato da Rai in partnership con la Regione Calabria, in virtù di un accordo con Rai Com, rappresenta – fanno notare dalla Rai – uno dei tanti momenti di valorizzazione dell’intero territorio regionale, e si inserisce nel percorso avviato per promuovere in Italia e nel mondo, tutti gli aspetti naturalistici e culturali della Regione anche in altre trasmissioni Rai.

