Accusa un malore mentre guida e si scontra con un’auto, 65 enne morto nel Cosentino

il fatto

SAN GIOVANNI IN FIORE Un uomo di circa 65 anni è deceduto stamani a San Giovanni in Fiore, in via Panoramica all’altezza del bar Movida, mentre era a bordo di un furgoncino con cui trasportava pacchi. Secondo le prime ricostruzioni, il corriere, originario di Tortora (nel Cosentino), intorno alle ore 8,10 del mattino sarebbe stato colto da un malore improvviso e avrebbe perso il controllo del mezzo, che, diretto verso il vicino bivio sud della Statale 107, si è poi scontrato con un veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sembra che la causa del decesso sia dovuta al malore e non all’incidente. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti della Polizia locale e della Polizia provinciale agli ordini del comandante Rosario Marano, per gli accertamenti del caso e il controllo del traffico, ancora deviato. L’altro automobilista coinvolto nel sinistro è un giovane di San Giovanni in Fiore, che ha riportato delle lesioni ed è stato preso in carico dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato