Bucci è il nuovo governatore della Liguria. Battuto Orlando

le elezioni

GENOVA A meno di 100 seggi da scrutinare, ormai non ci sono più dubbi: Marco Bucci è il nuovo governatore della Regione Liguria. Il sindaco di Genova è al 48,7% contro il 47,4% di Andrea Orlando. Lo stesso Orlando, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione ha chiamato poco fa Marco Bucci per augurargli buon lavoro. «Purtroppo – ha detto Orlando – abbiamo seguito lo spoglio fino all’ultimo, come abbiamo visto ha dato un esito molto incerto fino all’ultimo, che si è risolto in un’incollatura. Voglio prima di tutto ringraziare tutti i militanti, tutti i collaboratori che mi hanno aiutato in questa campagna elettorale molto bella, che ci ha visto ovunque, presenti in tutta la Liguria. Naturalmente voglio ringraziare i cittadini liguri che ci hanno sostenuto, con un risultato che per pochissimo non ci ha consentito di raggiungere il successo che, come avevamo avvertito in campagna elettorale era a portata di mano».

Nelle ultime ore tra i due sfidanti è andato in scena un vero e proprio testa a testa con sorpassi sulla base di pochi centinaia di voti. Seppure sconfitto (di poco) Orlando ha ottenuto un grande risultato a Genova. A fare la differenza è stata soprattutto la provincia di Imperia dove Bucci ha stravinto. Il candidato della sinistra Nicola Morra è dato allo 0,9%. Per quanto riguarda le coalizioni, quella di centrodestra raccoglie il 48,5% mentre quella di centrosinistra ha il 47,9%. Per quanto riguarda i partiti: Pd al primo posto, con un netto distacco rispetto a Fdi e alla lista Bucci presidente. Affluenza in calo, ha votato il 45,96% degli aventi diritto.

Meloni: «Congratulazioni a Bucci»

«Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti». Lo afferma sui social la premier e leader di FdI Giorgia Meloni. «Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri – aggiunge Meloni -. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia».

Occhiuto: «Congratulazioni a Bucci, liguri hanno scelto continuità»

«Congratulazioni a Marco Bucci, eletto presidente della Regione Liguria. I cittadini liguri hanno scelto ed hanno deciso di dare continuità all’esperienza di governo del centrodestra, fino a pochi mesi fa guidato da Giovanni Toti. La nostra coalizione si conferma unita, credibile, capace di dare una prospettiva concreta di crescita e sviluppo. Una bella vittoria con il contributo determinante di Forza Italia. Buon lavoro a Marco Bucci e alla sua maggioranza». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Renzi: «Ha perso Conte»

Sui social Matteo Renzi commenta così il risultato: «Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche. Saluto la battaglia di Andrea Orlando: ha combattuto una partita equilibrata e ha perso per un pugno di voti». «Oggi- aggiunge- ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta. Ha perso chi mette i veti. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare. Ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva». «Solo le mie preferenze personali delle Europee sarebbero bastate a cambiare l’esito della sfida, solo quelle. Aver messo un veto sulla comunità di Italia Viva ha portato il centrosinistra alla sconfitta. Senza il centro non si vince: lo ha dimostrato la Basilicata qualche mese fa, lo conferma la Liguria oggi. Vedremo se qualcuno vorrà far tesoro di questa lezione», conclude.

Gli elettori puniscono Morra (0,9%)

Nicola Morra ha preso soltanto 0,9% di preferenze. L’ex Movimento 5 Stelle, probabilmente ha pagato gli attacchi personali al sindaco di Genova Marco Bucci. Bucci «ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza – aveva detto al Foglio – Anche se lo vedo tonico in questa campagna elettorale; ma come dissi per la povera Jole Santelli in Calabria, gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato