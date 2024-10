Crotone, Voce contro i consiglieri di minoranza: «Voltagabbana»

la polemica

CROTONE «Sarebbe semplice rispondere a questi brandelli di minoranza che il pulpito dal quale arriva la predica non gli si addice. Basterebbe ricordare che otto su nove dei firmatari di un comunicato, dove si può trovare di tutto tranne che una analisi politica, hanno cambiato casacca nel corso della consiliatura». A dirlo in una nota è il sindaco di Crotone Vincenzo Voce in riferimento al documento firmato da nove consiglieri comunali di opposizione (Antonio Manica, capogruppo di Forza Italia, unitamente ad altri tre rappresentanti azzurri – Giuseppe Fiorino, Enrico Pedace, Andrea Tesoriere-, Anna Maria Cantafora, capogruppo di Fratelli d’Italia, Carmen Giancotti, capogruppo di Noi moderati, Andrea Devona, capogruppo del Partito democratico, Salvo Riga, capogruppo di Azione e Fabrizio Meo, capogruppo di Crotone libera).

«Basterebbe ricordare – continua il primo cittadino – che quattro di questi firmatari sono stati eletti nelle liste che appoggiava il sottoscritto. Se una maschera è caduta, è caduta da tempo a questi signori. Se un errore ho commesso è forse quello di aver creduto un tempo in questi ultimi soggetti. Per fortuna, non tanto mia, ma della città, il tempo è galantuomo e si sono rivelati per quelli che sono: voltagabbana. Avrei voluto trovare in questo ultimo comunicato, ma mi sono illuso visti i precedenti, una oggettiva analisi politica. Una amministrazione si giudica se ha agito bene o male. E questo lo decideranno i cittadini a tempo debito. E giudicheranno anche sulla base di quello che ciascuno ha prodotto per la città. E se la “produzione” di questi signori sono questi sterili comunicati conditi di insulti li mettano pure sul piatto della bilancia. Noi dall’altro metteremo le cose che abbiamo fatto e che faremo e poi vedremo da quale parte la bilancia penderà».

«Leggendo queste dichiarazioni – aggiunge Voce – vien da pensare come è possibile toccare punti così bassi da parte di rappresentanti dei cittadini. Me ne dispiace profondamente, non solo per l’amministrazione che rappresento, quanto per i cittadini. Che hanno chiara la situazione passata, presente e futura e sanno valutare la differenza tra chi lavora per la città e chi nasconde la propria inerzia dietro l’insulto. Che hanno chiara la visione di una città che sta cambiando, delle tante opere che stiamo realizzando, delle cose che stiamo facendo dall’Università alla rigenerazione urbana dei quartieri. Abbiamo una minoranza in fibrillazione, i cui partiti sono dilaniati da lotte interne, che continuano a fare appelli all’unione eppure non lesinano profferte nemmeno tanto velate. Voglio essere chiaro ancora una volta, continuerò ad essere civico e nessun partito farà parte della coalizione che sosterrà la mia prossima candidatura.

