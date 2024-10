Quattro escursionisti in difficoltà nel Parco del Pollino, il Soccorso Alpino li porta in salvo

il fatto

MORANO CALABRO Una squadra della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – Cnsas è stata attivata nel pomeriggio di oggi per chiamata diretta, da un gruppo di 4 escursionisti in difficoltà sul Monte Scaletra, nel Parco Nazionale del Pollino. I quattro, partiti da Morano Calabro, nel Cosentino, avevano intrapreso il percorso che li avrebbe condotti in cima al Monte Scaletra ma, a causa della mancata individuazione del sentiero hanno sbagliato percorso e perso l’orientamento. I malcapitati, seguendo le indicazioni dei soccorritori, e grazie anche al supporto della Centrale Operativa Georesq, sono riusciti ad imboccare il Sentiero Italia. Raggiunti dai tecnici del Cnsas Calabria, sono stati riaccompagnati alle loro auto. Gli escursionisti sono stati ritrovati in buone condizioni fisiche.





