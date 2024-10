Quirinale, Marina Berlusconi Cavaliere al merito del lavoro

il personaggio

ROMA Eventi straordinari come le guerre, le pandemie, le catastrofi naturali, possono intervenire, deviando il corso della storia, ma l’investimento sui giovani, rappresenta semplicemente il futuro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno 2024, svoltasi questa mattina presso il palazzo del Quirinale. Fra i 25 nuovi cavalieri del lavoro spicca Marina Berlusconi, attuale presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori editore. Questo riconoscimento “lo dedico a mio padre Silvio Berlusconi: è e resterà per sempre il Cavaliere”, ha detto la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi. “Ho un bellissimo ricordo di quando lo diventò’ lui e lo ricordo come fosse ieri. Questo titolo non è solo per me ma per tutte le persone che lavorano con noi, lo condivido con loro”, ha concluso. Numerosi gli attestati di felicitazione per Marina Berlusconi, in prima linea tutti i big di Forza Italia, a partire dal segretario nazionale Antonio Tajani. Anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, in un messaggio ha espresso “congratulazioni a Marina Berlusconi che oggi al Quirinale ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Un riconoscimento strameritato per una manager visionaria con alle spalle una carriera colma di successi e di intuizioni vincenti. Suo padre, il presidente Silvio Berlusconi, sarebbe orgoglioso di lei”.

