Teresa Esposito eletta Portavoce della Conferenza delle Democratiche della Calabria

LAMEZIA TERME Teresa Esposito è stata eletta Portavoce della Conferenza delle Democratiche della Calabria per un secondo mandato. “Un risultato che conferma la fiducia nel lavoro svolto negli ultimi quattro anni e il forte impegno per un futuro di cambiamento, solidarietà e crescita condivisa in tutta la regione”, si legge in una nota. “Ringrazio tutte le donne democratiche e il Partito Democratico della Calabria per aver creduto nella nostra visione e nel percorso che stiamo costruendo insieme. Grazie a ognuna delle donne caparbie e preparate che, con determinazione, hanno reso la Conferenza delle Democratiche un punto di riferimento per tutte noi”, ha dichiarato Esposito. “Questo non è solo il risultato di un’elezione, ma la conferma della necessità di una voce femminile e plurale, capace di affrontare i problemi e le sfide che riguardano il futuro della Calabria e del nostro Paese. Nel prossimo mandato, la Conferenza delle Democratiche continuerà a battersi su temi cruciali come il lavoro, i servizi, le politiche per l’ambiente, la cultura e lo sviluppo economico, sempre con una visione attenta e inclusiva. Tra le priorità, Esposito ha indicato l’impegno per la parità di genere, la lotta alla violenza, la promozione della pace e il riconoscimento dei diritti fondamentali di tutte e tutti, compreso il sostegno a una giustizia sociale che includa diritti per migranti e famiglie arcobaleno. “Abbiamo di fronte a noi altri quattro anni per dare corpo alla nostra visione e per costruire una Calabria a misura di tutte e tutti, con politiche che rispettino e valorizzino la specificità e le aspirazioni di ogni persona”, ha concluso Esposito. “Sono convinta che, grazie alla rete forte e autonoma che abbiamo creato, sapremo portare avanti una politica nuova, collettiva e inclusiva, in grado di imprimere un vero cambiamento. Continuiamo insieme questa fantastica avventura. L’intero Partito Democratico della Calabria e tutte le donne della Conferenza delle Democratiche sono pronte ad affrontare le sfide future con dedizione e passione, per un’azione politica che sappia rispondere concretamente ai bisogni della comunità e costruire un futuro migliore per le nuove generazioni”.

