L’acqua torna potabile nel centro storico di Catanzaro, revocata l’ordinanza di divieto

CATANZARO Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha revocato la propria ordinanza con cui si limitava l’utilizzo dell’acqua per scopo potabile distribuita dalla rete idrica comunale in alcune zone della città, in seguito alle analisi su campioni prelevati in via Fontana Vecchia. Nel provvedimento adottato oggi dal primo cittadino, si prende atto che il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha proposto la revoca in toto dell’ordinanza sindacale dello scorso 23 ottobre perché “non esistono motivi che impediscano il normale utilizzo dell’acqua in questione per il consumo umano”.

