Due sbarchi di migranti in Calabria, arrivati in 125 tra Roccella Ionica e Crotone

l’emergenza

ROCCELLA IONICA Due sbarchi di migranti nella giornata odierna in Calabria, uno a Roccella Ionica e l’altro a Crotone, con l’arrivo, complessivamente, di 125 persone. In entrambi i casi i migranti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera. A Roccella sono arrivati in 84, di nazionalità iraniana e irachena, 48 uomini, 19 donne e 17 minori, alcuni dei quali non accompagnati. Tra loro anche due disabili con difficoltà motorie. Il gruppo è stato intercettato al largo mentre viaggiava a bordo di una barca a vela partita sei giorni fa da una località imprecisata della Turchia. Per quanto riguarda la sbarco di Crotone, i migranti che sono arrivati sono stati 41. Si tratta di 35 adulti, trenta uomini e cinque donne, e di sei minori, cinque dei quali non accompagnati, tutti di nazionalità afghana, pakistana e iraniana. I migranti, con il coordinamento della Prefettura e la gestione dell’ufficio immigrazione della Questura, sono stati fatti sbarcare e, dopo i primi controlli sanitari, trasferiti nel centro d’accoglienza di Isola Capo Rizzuto. (Ansa)

Nella foto d’archivio uno sbarco notturno a Roccella Ionica nell’estate 2023