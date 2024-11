‘Ndrangheta, De Raho: «E’ invisibile, ricicla sacchi di denaro»

il commento

ROMA «La mafia è cambiata, il suo aspetto di violenza e intimidazione è riservato soltanto ad alcuni specifici settori. Oggi la mafia è invisibile, si muove con finalità di riciclaggio, di inquinamento dell’economia legale. Perché ha costituito miriadi, costellazioni di società, imprese, che non hanno sede in Italia, ma in altri paesi europei o dell’America Latina, dell’Africa, dell’Oriente. I mafiosi, oggi, operano, in Cina. E mi riferisco a Cosa Nostra, ma anche alla ‘ndrangheta, alla Camorra. A tutte queste organizzazioni che operano per reimmettere nel flusso economico legale i profitti enormi che vengono recuperati dal traffico di stupefacenti». Lo ha detto l’ex della procura nazionale antimafia e parlamentare M5S, Francesco Cafiero De Raho, nel corso del suo intervento al ‘Salone della Giustizia’ al Tecnopolo Tiburtino. «Tramite le ‘piazze di spaccio’ milioni di euro entrano quasi quotidianamente. Sono sacchi di soldi che vengono portati attraverso tantissime società e si nascondono con le false fatturazioni», ha continuato il vice presidente della commissione giustizia De Raho. «La mafia è radicalmente cambiata, il suo aspetto di violenza e intimidazione è riservato ad alcuni specifici settori e ai soli momenti in cui lo ritiene davvero necessario. Oggi la mafia è invisibile, si muove soprattutto con finalita’ di riciclaggio e di inquinamento dell’economia legale attraverso miriadi di societa’ e imprese che hanno sede in tutto il mondo». «Mi riferisco a cosa nostra, ma anche alla ‘ndrangheta e alla camorra – ha spiegato de Raho – a tutte queste organizzazioni che operano per riciclare i profitti enormi che arrivano dal traffico di stupefacenti. Sono quotidianamente milioni e milioni di euro, sacchi di soldi nascosti fisicamente con le fatture per operazioni inesistenti».