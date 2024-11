Si spoglia, urina a terra, minaccia con una siringa i sanitari e aggredisce i poliziotti: arrestato un uomo a Vibo Valentia

il fatto

VIBO VALENTIA La Polizia di Vibo Valentia ha arrestato un soggetto resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesione aggravata. Nella nottata di ieri, su segnalazione d’emergenza 112Nue, agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di un incidente stradale autonomo verificatosi nei pressi della locale Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. Il veicolo coinvolto, viaggiando ad una velocità non commisurata alle vie del centro cittadino, è andata ad impattare contro un edificio pubblico. Il conducente, che in un primo momento si era dileguato a piedi, è stato sottoposto a controllo di polizia. Una volta riscontrato un evidente stato di ebbrezza alcolica, gli agenti hanno proceduto ai consueti accertamenti a mezzo di etilometro, che non sono giunti a compimento, stante la necessità di ospedalizzazione del soggetto a seguito dell’incidente occorso. Giunto nel locale Pronto Soccorso del nosocomio, l’uomo ha iniziato ad avere atteggiamenti non collaborativi, prima spogliandosi ed iniziando ad urinare all’interno dei locali in cui erano presenti altri pazienti in attesa di visita medica, poi imprecando e oltraggiando gli agenti di Polizia che cercavano di contenerlo. Sottratta una siringa con ago aperto agli operatori sanitari, l’uomo ha iniziato a brandirla come un’arma impropria contro gli operatori, danneggiando gli interni del nosocomio e scagliandosi contro gli agenti che, al fine di garantire l’incolumità del personale sanitario nonché dei pazienti presenti, si sono trovati costretti a fare uso del taser (arma ad impulsi elettrici) in dotazione, ristabilendo così una situazione di tranquillità all’interno del presidio ospedaliero, e mettendo in sicurezza il personale di servizio, già in apprensione per quanto stava avvenendo. La persona è stata così tratta in arresto e deferita alla competente Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesione aggravata, oltraggio, interruzione di pubblico servizio e atti osceni in luogo pubblico. L’uomo è stato inoltre sanzionato ai sensi dell’art.186 comma 7 del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza. Sentite parole di ringraziamento sono pervenute da parte del Direttore U.O. di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Vibo Valentia al Questore Rodolfo Ruperti, da estendere al personale intervenuto, per la pronta risoluzione delle criticità occorse ed l’immediato ripristino dell’ordine e della tranquillità all’interno della struttura ospedaliera.

