Morte del piccolo Mattia Scumaci, il calcio calabrese si stringe attorno al dolore della famiglia

la tragedia

CATANZARO Sono numerose le squadre calabresi di calcio che in queste ore stanno manifestando il proprio dolore per la prematura scomparsa del 12enne Mattia Scumaci, morto ieri mentre giocava a calcio con la sua squadra a Taverna, nel Catanzarese.

L’Us Catanzaro 1929 ha espresso «profondo dolore per la tragica scomparsa del piccolo Mattia Scumaci, venuto a mancare improvvisamente mentre si allenava, con la sua squadra di calcio, a Taverna. In questo momento di immensa tristezza, tutta la società giallorosa, con in testa il presidente Floriano Noto, si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia Scumaci, ai suoi cari e a tutta la comunità del centro presilano partecipando con commozione al dolore di chi ha conosciuto e amato Mattia». Questa, invece, la nota del Sambiase, club che milita nel campionato di serie D: «L’Asd Sambiase 2023 si unisce al dolore per la scomparsa del piccolo Mattia Scumaci. La società giallorossa esprime le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa del giovane calciatore di soli 12 anni di Taverna. In questo momento di profondo dolore, siamo vicini alla famiglia di Mattia, ai suoi amici e a tutta la comunità di Taverna». Condoglianze alla famiglia di Mattia Scumaci sono arrivate anche dall’Asd Castrovillari calcio, dalla Polisportiva Audace Decollatura, dall’Asd Pizzo, dalla Nuova Grisolia Calcio, dal San Mauro Marchesato, dall’Fcd Città di Guardavalle, dal Bivongi, dalla Scuola Calcio SM Roccella Jonica, dal Real Cotronei, il Mesoraca, il Real Montepaone, l’Asd cassano Sybaris, la Virtus Soverato, la Vigor Lamezia e tante altre società.

La Lega Nazionale Dilettanti, su indicazione del Comitato Regionale Calabria, ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati dilettantistici e giovanili in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, «per commemorare la tragica scomparsa del giovane calciatore Mattia Scumaci, già tesserato della società Pino Donato Taverna».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato