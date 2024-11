l’episodio

COSENZA Una Peugeot è stata completamente distrutta dalle fiamme, a Cosenza, a causa di un incendio sulle quali cause sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Sul posto solo intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. Le fiamme hanno raggiunto anche una vettura vicina.

