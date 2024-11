Marano Marchesato, presunti maltrattamenti all’ex compagna. Assolto perché «il fatto non sussiste»

la decisione

COSENZA Nel pomeriggio del 20 novembre 2023, a Marano Principato – in provincia di Cosenza – i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza – guidata da Mario Spagnuolo – avevano dato esecuzione nei confronti di B.M. all’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento all’ex compagna, «vittima di reiterati maltrattamenti da parte dello stesso». L’uomo (difeso dall’avvocato Franco Locco) aveva da subito protestato la propria innocenza, fornendo al giudice elementi a propria difesa. All’esito della udienza preliminare odierna, il giudice Letizia Benigno, che aveva già precedentemente revocato la misura cautelare, non ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura e dal legale di parte civile, e in accoglimento delle tesi difensive, ha prosciolto l’imputato perché il fatto non sussiste. (f.b.)

