Corap, la Giunta regionale nomina De Felice commissario liquidatore: sostituirà Riitano

CATANZARO La Giunta reginale ha nominato Sergio De Felice novo commissario liquidatore del Corap, il Consorzio di sviluppo industriale da anni in liquidazione e recentemente soppiantato, di fatto, con l’Arsai, la nuova Agenzia per le aree industriali e l’attrazione degli investimenti. La nomina di De Felice è stata disposta in una seduta straordinaria della Giunta regionale per sostituire il precedente commissario, Sergio Riitano, coinvolto nelle ultime ore in un’inchiesta della magistratura di Catania. De Felice è attualmente anche commissario liquidare dell’Afor, la vecchia azienda forestale regionale, e commissario liquidatore di alcuni Consorzi di bonifica nel Reggino. (c. a.)

