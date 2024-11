Al via a Firenze il G7 del Turismo

i lavori

FIRENZE Il primo G7 del Turismo è iniziato ufficialmente nel Cortile del Michelozzo, a Palazzo Vecchio: la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha accolto il viceministro del Canada Sony Perron, il vicedirettore generale Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI dell’Unione Europea Hubert Gambs, la ministra delegata per l’Economia del Turismo della Francia Marina Ferrari, il coordinatore federale per l’Economia Marittima e il Turismo della Germania Dieter Gerald Janecek, il commissario dell’Agenzia del Turismo del Giappone Naoya Haraikawa, il direttore per i Media e l’Internazionalizzazione del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport del Regno Unito Robert Specterman-Green, il vice assistente segretario per i Viaggi e il Turismo degli Stati Uniti d’America Alex Lasry, dando così il via ufficiale ai lavori della ministeriale dedicata al settore turistico. “Dobbiamo superare certi facili schemi che propongono un’incompatibilità tra turismo e natura o tra turisti e popolazione locale. Il nostro sforzo, ritengo, dovrà essere invece quello di armonizzare questi fattori che non possono sviluppare tutto il rispettivo potenziale gli uni in assenza degli altri, tenendo ben presenti le nostre responsabilità come gruppo di economie che figurano tra le principali destinazioni e origini dei flussi turistici internazionali”, ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè in apertura.