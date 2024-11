Sorical: «Ultimati i lavori di ripristino dell’Acquedotto Sambuco a Lamezia»

l’intervento

LAMEZIA TERME Sorical ha ultimato i lavori di ripristino dell’acquedotto Sambuco. «L’acqua – di spiega in una nota – sta arrivando in queste ore ai serbatoi e si attenderà il riempimento degli stessi per di aprire l’erogazione verso le utenze. Si stima che dalle ore 4:30 di domani l’erogazione sarà a regime, anche se potrebbero verificarsi, in alcune zone, casi di bassa pressione a causa dei probabili alti consumi. Saranno alimentate solo in mattinata le utenze di via Padre Elia Iannazzo, Via Sacerdote Andrea Vescio e via Alfonso Genovese perché i tecnici devono effettuare i collegamenti compromessi con gli scavi».

