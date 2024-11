L’Emilia Romagna resta la roccaforte del Pd. In Umbria è testa a testa

elezioni regionali

ROMA Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Umbria è testa a testa tra i candidati di centrodestra e centrosinistra: Stefania Proietti ha il 48,5% mentre Donatella Tesei ha 48,3%. Sempre secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con il 56,8%%, mentre il candidato del centrodestra Elena Ugolini ha il 39,4%: “Vittoria emozionante e commovente”, con “un dato straordinario che si profila per il Pd”, “perno dell’alternativa a queste destre”, è il primo commento di Elly Schlein su Rainews.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato